Смотрите, что из этого вышло.

В дом Кристиана Понделла попытался забраться медведь. Мужчина вместе со своей семьей живет в городе Маммот-Лейкс в Калифорнии. Недалеко от них находятся горы, поэтому дикие животные частенько заглядывают к местным жителям, пишет Daily Mail.

В ролике видно, как медведь подходит к окну и снимает с него сетку от насекомых, а потом опирается лапами на подоконник и чуть просовывает голову в оконный проем. Кристиан в это время говорит животному: «Уходи». Позднее к нему присоединяются дети, которые повторяют за отцом: «Кыш! Брысь!». На некоторое время медведь просто застывает, а потом все же уходит по своим делам.

По словам Кристиана, этот медведь уже не раз приходил к его дому. Хищнику около 17 месяцев, и он недавно был отлучен от матери.

«Скорее всего, его подкормил кто-то из местных жителей, и теперь он ходит по окрестностям в поисках легкой добычи», – рассказал Понделла.

Медведи в Маммот-Лейкс, по его словам, неагрессивные и на людей не нападают.