Рубль немного потеснил доллар и евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. На момент публикации материала курс доллара держался на уровне 75,8 рубля, евро — 90,7.

Цены на нефть, преодолевшие с утра отметку 48,3 доллара за баррель марки Brent, снова ушли ниже 48. Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал следующего года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник, однако заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Какие перспективы российской валюты до конца года? Рассуждает инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев.

Станислав Клещев инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» «Фундаментально рубль остается недооцененным, даже в текущей конъюнктуре нефтяного рынка рубль может укрепляться в диапазоне 72-74 рубля за доллар. Если говорить о более краткосрочной перспективе, то основным событием для рынка остается заседание ОПЕК+ и те решения, которые могут быть на нем приняты. Перенос итогового решения создает дополнительную нервозность, на фоне этой нервозности рубль может оставаться под определенным давлением, но я не думаю, что фундаментально обоснованный тренд на укрепление рубля будет как-то переломлен. Я бы ориентировался на вероятность укрепления в районе 75».

Оптимизм на мировых рынках, скорее всего, сохранится до конца года, что окажет поддержку рублю, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»:

«Есть какие-то позитивные сигналы для рубля, поэтому нельзя исключать, что в декабре он может подорожать где-то до 75 рублей за доллар, может быть, даже попробует укрепиться чуть дороже, все будет зависеть еще от соглашения ОПЕК+. Пока новость о том, что заседание перенесено на 3 декабря, какого-то большого влияния на ситуацию на рынке не оказало. Мне кажется, участники настроены относительно оптимистично. Хотя есть и риски, но в целом тренд на умеренное укрепление. Я думаю, что курс будет во многом определять ситуация с коронавирусом, будут ли в США какие-то новые локдауны. Если локдаун все-таки случится — потому что число случаев в США близко к рекордным — то это может немножко отбросить котировки нефти и рубля. Но в целом, я думаю, основной фактор — это вакцина, поэтому я жду небольшого укрепления рубля в районе 74-75 рублей за доллар».

Американская компания Moderna 1 декабря сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса. Ранее компания опубликовала результаты третьей фазы испытаний, согласно которым эффективность вакцины составила 94,1%, при этом против тяжелой формы COVID-19 — 100%.

Минфин 3 декабря озвучит свои планы по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Как ранее сообщалось, речь идет о 40-45 млрд рублей. Аналитики считают, что вкупе с продажами ЦБ это поможет рублю удержаться на текущих позициях. При этом до конца года, по мнению экспертов, российская валюта будет торговаться в диапазоне 74-77 рублей за доллар.

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