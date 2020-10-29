Курс евро к рублю обновил четырехлетний максимум, сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

В 12.20 мск в четверг, 29 октября, курс евро достиг максимального значения с 21 января 2016 года и составил 93,40 рубля. Затем европейская валюта начала снижаться, и к 19.32 мск ее курс составлял 92,14 рубля. Доллар к этому времени стоит 79,02 рубля.

За последние три торговые сессии евро прибавил почти три рубля.

По мнению экспертов РБК, это произошло на фоне ухудшения настроений на внешних рынках.

Эксперт «БКС Брокер» Михаил Зельцер объяснил, что снижению способствует отток средств инвесторов из рисковых активов, рекордные показатели заболеваемости COVID-19 в мире, незавершенность процесса согласования пакета помощи экономике в США и неопределенность на фоне приближающихся выборов американского президента.

Экономист: рубль обвалится к концу года

По мнению Зельцера, следующей целью для доллара может стать отметка в 80 рублей — евро же может обновить пятилетние максимумы в 93,70 рубля.

Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы. Он рекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах.

Видео дня. Банки стали активнее выдавать карты детям