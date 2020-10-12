Специалист «ТелеТрейд» Марк Гойхман заявил, что осенью рубль уязвим, но до 3 ноября, дня выборов президента США, курс доллара вряд ли взлетит к значениям января 2016-го (до 86 рублей).

По мнению Гойхмана, также не повторится ситуация октября 2014 года, когда евро подскочил выше ста рублей.

Аналитик предупредил, что нацвалюта может снова продемонстрировать антирекорды 2014 и 2016 годов в случае стремительного обвала нефти или введения жестких санкций против России с запретом приобретать облигации федерального займа в рублях. По словам Гойхмана, если на выборах президента США победит демократ Джо Байден, ситуация для рубля также может ухудшиться.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Россия готова к подобный вызовам намного лучше, чем в 2014 и 2016 годах. У страны есть накопления на «черный день» в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ) и резервов Центробанка. Если власти их задействуют, это поможет остановить обвал рубля.

Гойхман отметил, что из-за масштабного всплеска заболеваемости коронавирусом рубль и нефть должны были оказаться под угрозой, но пока на рынках сохраняется позитив. Конгресс США обсуждает серию налогово-бюджетных мер, которые помогут справиться с последствиями пандемии и вернуть интерес инвесторов к риску и валютам развивающихся стран.

Эксперт спрогнозировал, что 12 октября доллар будет стоить 76-77,4 рубля, а евро — 90,1-91,6 рубля.

Как писал «Рамблер», на торгах Мосбиржи в конце прошлой недели курс доллара падал на 57,25 копейки, до 76,79 рубля. Евро терял 25 копеек и стоил 90,74 рубля. Российская валюта росла на фоне дорожающей нефти.

Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».