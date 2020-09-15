В новом прогнозе Минэкономразвития России курс доллара на 2021 год оказался на отметке в 72,4 рубля.

В 2022 году, по мнению экономистов, доллар будет стоить 73,1 рубля, а в 2023-м — 73,8 рубля.

В Минэкономразвития считают, что курс окажется на таком уровне, если нефть Urals в 2021 году будет стоить 45,3 доллара за бочку, а в 2022-2023 годах — 46,6 и 47,5 доллара соответственно.

В ведомстве считают, что среднегодовой курс американской валюты в 2020-м составит 71,2 рубля. В старой версии прогноза министерство говорило о долларе по 69,8 рубля в 2020 году.

Как сообщал «Рамблер», вечером 14 сентября на Московской бирже курс доллара вырос на 11 копеек, до 75,16 рубля. Евро подскочил на 39,25 копейки, до 89,24 рубля.

Проверить текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» объяснили, что российская валюта теряет позиции на фоне новостей об отравлении оппозиционера Алексея Навального и встрече президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.