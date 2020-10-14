Эксперт «Уралсиба» Алексей Девятов считает, что к концу 2020 года курс доллара снизится до 72-72,5 рублей.

В ближайшее время, по прогнозу Девятова, рубль будет оставаться гораздо дешевле справедливой отметки.

По мнению аналитика, сейчас доллар стоит на 8-12 процентов дороже обоснованной цены.

Пока укреплению рубля будет мешать рост заболеваемости коронавирусом в России и мире, а также усиление санкционной угрозы, считают в «Уралсибе». Однако Девятов допускает, что через пару месяцев справедливость для рубля будет восстановлена благодаря успехам глобальной экономики и исчезновению некоторых геополитических рисков. В итоге, по мнению аналитика, у рубля будут шансы укрепиться до 72 за доллар.

В 2021 году российская валюта чуть-чуть упадет и доллар достигнет значения в 73 рубля, считает Девятов.

Как писал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 13 октября курс доллара рос на 2,75 копейки, до 77,13 рубля. Евро потерял 60,25 копейки и стоил 90,54 рубля.

Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».

Эксперты объяснили, что валюта РФ стала дешеветь вслед за событиями на рынке Forex, где доллар начал расти к большинству валют мира. «Американец» набрал вес на фоне результатов опросов, показавших, что кандидат в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа и лидирует в предвыборной гонке.

Эксперт «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов заявил в комментарии «Интерфаксу», что санкционная угроза, скорее всего, будет негативно влиять на рубль до ноября.