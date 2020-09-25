Экономист Владислав Гинько заявил, что падающий курс доллара привел к скачкам евро выше 90 рублей.

Гинько подчеркнул, что состояние российской экономики на изменение курсов валют не влияет.

«В российской экономике ничего не происходит такого, что предполагало бы сильное проседание российского рубля», — заявил Гинько.

Европейская валюта, по его словам, периодически растет из-за происходящего в паре евро-доллар на фоне того, как «американец» дешевеет ко многим валютам.

Экономист обратил внимание, что из-за коронавируса американская экономика упала в три раза сильнее, чем экономика Евросоюза. В итоге более слабая американская экономика привела к уходу инвесторов из доллара в евро и ослаблению валюты.

Гинько отметил, что курс американской валюты снижается и на фоне все быстрее приближающихся выборов президента США.

Как писал «Рамблер», вечером 24 сентября на торгах Московской биржи курс доллара рос на 2,75 копейки, до 77,11 рубля. Евро стоил 82,89 рубля, прибавив 3,54 копейки.

Узнать текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» отмечали, что российской валюте удалось отыграть все потери первой половины дня и вернуться к показателям предыдущего закрытия торгов. Рубль, среди прочего, получил поддержку от подготовки компаний-экспортеров к выплатам налогов 25 сентября.