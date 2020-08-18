В будущем из-за отказа стран от расчетов в американской валюте курс доллара заметно упадет.

Издание обратило внимание на программы по дедолларизации России и Китая. Во втором квартале 2020 года 50,8 процента всего экспорта из РФ в КНР были оплачены в евро, причем речь идет не о маленьких суммах: только в 2019-м Китай купил у России товаров и услуг на 48 миллиардов евро.

С помощью дедолларизации Россия хочет сделать себя менее уязвимой для санкций, введенных в 2014 году после присоединения Крыма и военного конфликта в Донбассе.

К России и Китаю присоединился Иран, который в последние несколько лет использует для нефтяных расчетов только евро. Кроме того, КНР все усерднее работает над тем, чтобы юань занял место одной из основных мировых валют, и открывает свои банки по всему миру.

Focus отмечает, что потеря долларом лидерских позиций будет означать для США потерю не только престижа, но и власти. Санкции против России и Ирана были эффективны, так как эти страны зависят от доллара, но благодаря дедолларизации санкционные атаки американцев могут стать менее болезненными.

Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин заявил, что выборы президента США и связанные с ними события могут обвалить курс доллара на треть.

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