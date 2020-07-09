Эксперты считают, что курс доллара в июле не опустится ниже 70 рублей за доллар. Более того, по их мнению, доллар не подешевеет до 60 с небольшим рублей до конца 2020 года.

Антон Покатович из «БКС Премьер» прогнозирует, что в ближайшие несколько дней курс доллара будет находиться в коридоре 71,5-72,7 рубля за единицу американской валюты. Он считает, что позже в июле российская валюта может вернуться к 75 рублям за доллар, а в конце года доллар будет стоить около 73 рублей.

Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».

По мнению Покатовича, ослабление нацвалюты связано с опасениями по поводу второй волны коронавируса (в некоторых странах с крупными экономиками растет число заболевших) и нарастанием санкционной угрозы для России.

Эксперт отметил, что инвесторы считают стоимость нефти в 42 доллара за бочку нестабильным фактором поддержки рубля. Риски падения нефти до 40 долларов и ниже сохраняются.

Глава аналитиков банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин добавил, что с 8 июля объем продаж валюты Минфином на рынке снизился с июньских 10,2 миллиарда рублей в день до 5,7 миллиарда. Это также отразилось на рубле.

Как сообщал «Рамблер», аналитики Sberbank CIB ранее заявили, что нацвалюта в перспективе сможет вернуться к отметке в 70 рублей за доллар.