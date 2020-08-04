Курс доллара к основным мировым валютам стал снижаться во вторник на фоне новости о том, что в порту Бейрута произошел взрыв и последующих заявлений Израиля о непричастности к этому событию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.37 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 93,4 пункта, до взрыва показатель слабо рос и составлял 93,58 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,1783 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1761 доллара за евро, до взрыва курс составлял 1,1755 доллара. При этом курс доллара к ливанскому фунту зафиксирован на уровне около 1,5 тысячи ливанских фунтов за доллар.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. По данным корреспондента Mpravda.com, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.

Информагентство Ливана заявляло, что эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, однако позже глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, отметив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.

Израиль не причастен к инциденту в ливанской столице, где произошел мощный взрыв, сообщил телеканал кнессета со ссылкой на государственный источник.