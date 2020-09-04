Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара в 80 рублей может стать низшей точкой для российской валюты, после чего начнется ее рост.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 3 сентября курс доллара снижался на 10,25 копейки, до 75,51 рубля. Евро дешевел на 0,75 копейки, до 89,34 рубля.

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Аналитик «Интерфакс-ЦЭА» объяснили, что рынок сейчас ждет новостей о мерах, которые западные страны примут из-за Алексея Навального. В Германии заявили, что оппозиционера отравили ядом из группы «Новичок», российские власти потребовали представить доказательства. Пока решений о санкциях против России нет, благодаря чему рубль немного укрепился.

Купцикевич заявил, что сейчас российская валюта находится близко к своей низшей точке.

По его мнению, до конца года ситуация может оставаться достаточно нервной для рубля из-за геополитической напряженности. Однако после курса в 76-80 рублей за доллар может случиться разворот к стабильному росту нацвалюты. Для евро такой точкой он назвал 90 рублей.