Главный специалист Сitibank по России Иван Чакаров заявил, что курс доллара может взлететь сразу на десять процентов (примерно на семь рублей) в случае, если США введут новые санкции против России.

Как писал «Рамблер», ранее в американских СМИ появилась информация о вознаграждении, якобы предложенном российскими разведчиками боевикам «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) за убийство военных США в Афганистане. Сообщалось, что несколько американских солдат были убиты.

В МИД России эти материалы назвали «незатейливым вбросом». Президент США Дональд Трамп также назвал статьи «липовыми» и заявил, что американская разведка сочла данные недостоверными. Однако член комитета Сената США по международным делам Боб Менендес предложил ввести санкции против высшего руководства России, государственных компаний и банков. Его поддержала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

По мнению Чакарова, если инициатива Менендеса получит поддержку, курс доллара взлетит до 77 рублей, а доходность российских облигаций федерального займа подскочит на сто базисных пунктов. Такой взлет сопоставим с обвалом, произошедшим в марте, когда иностранные инвесторы отказались от бумаг на 290 миллиардов рублей.

Экономист предупредил, что в случае подорожания ОФЗ Минфину станет сложнее финансировать дефицит бюджета, в мае лишившегося 70 процентов доходов от нефти и газа.

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