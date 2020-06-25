К концу 2020 года рубль снова ослабнет, а курс доллара закрепится на уровне выше 70 рублей.

Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».

Как писал «Рамблер», на торгах 23 июня российская валюта укрепилась, доллар стоил меньше 69 рублей.

По словам аналитиков, произошло это из-за роста спроса на рисковые активы. Инвесторов в США успокоили слова президента Дональда Трампа о сохранении торговой сделки с Китаем в силе.

Дмитрий Долгин из ING заявил, что сейчас отношения рубля и доллара похожи на динамику американской валюты к аналогам рубля — бразильскому реалу, южноафриканскому ранду и мексиканскому песо.

Также рубль поддерживают нефтяные цены. Сначала в понедельник, 22 июня, нефть выросла в цене на два процента и торговалась на уровне выше 43 долларов за бочку, а на следующий день, 23 июня, цены вплотную подобрались к отметке в 44 доллара.

Кроме того, некоторые эксперты рассчитывают, что курс доллара поможет укрепить покупка рублей российскими компаниями-экспортерами, которым нужно уплачивать налоги и дивиденды. Однако Юрий Кравченко из «Велес Капитал» советует не ждать от этого фактора многого: продавать валюту экспортеры начали еще на прошлой неделе, а рубль тогда рос на фоне разномастной динамики других развивающихся валют.

Долгин отметил, что решение Центробанка по ключевой ставке уже отразилось на рубле, выплата налогов не будет столько значима из-за роста дефицита бюджета, а валютные интервенции ЦБ остаются на том же уровне. Таким образом, определять судьбу рубля будет не внутренний, а внешний фон. Его Долгин счел умеренно позитивным.

На курсы валют продолжает оказывать влияние ситуация с коронавирусом. В конце прошлой недели, 21 июня, рост заболеваемости в мире побил новый рекорд, поэтому американский рынок штормило: фондовый индекс S&P 500, включающий 505 торгуемых на фондовых биржах США компаний с наибольшей капитализацией, падал на 1,75 процента, достигнув 3076,55 пункта.

К нестабильности на рынках приводят и опасения по поводу второй волны пандемии. Эксперты «Альфа-банка» считают, что ситуацию могут ухудшить и изменения на нефтяном рынке. Они отметили, что пока нефть стабильна, но способна и подешеветь.

Произойти это может, если в странах, которым удалось справиться с коронавирусом, произойдут новые вспышки, людей придется отправлять на карантин, предприятия будут закрываться и экономическая активность остановится.

Аналитики опасаются, что все это может привести к затяжному и глубокому кризису. В таком случае инвесторы снова обратятся к «валютам-убежищам», к которым относится доллар. Для рубля ничего позитивного в этом нет.

Софья Донец из «Ренессанс Капитала» отметила, что пока российскую валюту поддерживает дефицит спроса на импорт. Спрос этот будет восстанавливаться медленно, как и потребительский спрос. Она обратила внимание, что объем розничных продаж в России и в мае, и в апреле демонстрировал глубокий спад: в апреле сокращение составило 23,2 процента (эксперты ожидали 15,3 процента), в мае — 19,2 процента.

Донец предупредила, что в течение нескольких месяцев рубль растеряет силу из-за роста спроса на импорт и урезания экспорта из-за сделки ОПЕК+. В «Ренессанс Капитале» заявили, что средний курс за 2020 год составит 73,5 рубля за доллар, а к концу года единица американской валюты будет стоить 73,6 рубля. Таким образом, рубль может потерять около пяти-семи процентов.

Дмитрий Голубовский из «Калита-Финанс» заявил, что в перспективе речь может идти о 72 рублях за доллар.

Эксперты напомнили, что спрос на рисковые активы возник после обвала на рынках в феврале-марте, но вечно это продолжаться не может. Кроме того, на рынки может оказывать давление ухудшение ситуации во внешней политике в преддверии выборов президента США, риск побега иностранцев с российского рынка, а также снижение объема валютных вмешательств ЦБ.

В ING считают, что во второй половине 2020-го можно ждать доллара по 70-75 рублей. На конец года эксперты прогнозируют курс в 72 рубля за доллар.

С гораздо более оптимистичными прогнозами ранее выступал Сергей Тищенко из «Эксперт РА». По его оценке, Россия может закончить 2020 год с курсом в 66 рублей за доллар. Аналогичный прогноз давал и эксперт UBS Майкл Боллигер.

Владимир Кравчук из «Газпромбанка» допускал, что российская валюта к началу 2021 года может удивить всех и укрепиться до 60 рублей за доллар.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что решающим для курса рубля станет ситуация с пандемией — будет ли ее вторая волна, насколько мощной она окажется и как к ней успел подготовиться мир.