В 2020 году финансовые консультанты снова «крайне негативно» относятся к американской валюте. Как заявил Боб Стоукс в своем материале для портала Elliott Wave, некоторые аналитики считают, что доллар может «вернуться» в 2008 год.

Автор отметил, что к марту 2008 года доллар потерял 42 процента свой стоимости. Перед рецессией в США журнал The Economist опубликовал обложку с заголовком «Паника по поводу доллара», нью-йоркские магазины начали принимать евро, а на окраинах США в ходу оказались мексиканские песо и канадские доллары.

В октябре 2008-го доллар дешевел к иене более чем на семь процентов, падал к рублю на 13 процентов, к евро — на 19 процентов.

Как отмечает Elliott Wave, график, составленный с помощью волновой теории Ральфа Эллиотта демонстрирует, что пессимизм на рынках относительно доллара достиг уровней 2008 года.

Как сообщал «Рамблер», в прошлую пятницу, 21 августа, курс доллара на торгах Московской биржи подскочил на 91 копейку, до 74,7 рубля (даже ненадолго задержался на отметке в 75 рублей впервые с 6 мая). Евро подорожал на 36 копеек, до 87,93 рубля.

Курс доллара онлайн смотрите на «Рамблер/финансах».

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» заявили, что российская валюта теряет позиции из-за геополитических рисков вокруг России и дешевеющей нефти. По их словам, на рубль негативно повлияли события, произошедшие с оппозиционером Алексеем Навальным, и ситуация в Белоруссии.