Эксперт финансовой школы «Грамотей» Кира Лист заявила, что в ближайшее время ждать снижения курса доллара не стоит: по ее словам, на рубль будут давить сразу пять негативных факторов.

Лист напомнила, что в начале 2020-го доллар стоил 61 рубль, а евро — 68 рублей. К октябрю за единицу американской валюты дают 77,5 рубля (рост на 16,5 рубля), а евро подорожал на 23 рубля и достиг 91 рубля.

Первой причиной такого положения нацвалюты Лист назвала новый всплеск коронавируса и введение ограничений по всему миру, из-за чего капитал снова начинает утекать с развивающихся рынков в США.

Вторая причина — неисчезающая санкционная угроза. Третий фактор — падение нефтяных цен на фоне пандемии, четвертый — окончание действия мер поддержки экономики, принятых центральными банками. И, наконец, пятая причина — снижение спроса зарубежных спекулянтов на российские активы.

Лист отметила, что влияют на рубль и предстоящие выборы президента США, но вне зависимости от их победителя перспективы у российской валюты мрачные.

Эксперт отметила, что на этой неделе нацвалюта может ослабнуть до 78,30-78,50 рублей за доллар и 91,50-91,60 за евро.

Как сообщал «Рамблер», вечером 14 октября на Мосбирже доллар набрал 54,75 копейки и стоил 77,6 рубля, евро подскочил на 76,5 копейки, до 91,24 рубля. Произошло это на фоне новостей о решении ЕС ввести санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».