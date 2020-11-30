Эксперт «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что в декабре у российской валюты появится шанс оставить хорошие воспоминания о 2020-м: курс доллара к концу года может упасть до 73 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Коган отметил, что распространение коронавируса в Европе удалось сдержать благодаря карантину. В некоторых европейских странах ограничительные меры уже ослабляют. Это и новости об эффективности вакцин успокаивают инвесторов.

Аналитик объяснил, что рынки сдержанно реагируют на вторую волну коронавируса, так как новые ограничения не нанесли столь сильного удара по деловой активности, как в марте-мае.

Коган отметил, что перед католическим Рождеством на фондовом рынке может начаться ралли: это произойдет, если подтвердится прогноз аналитиков по снижению количества новых рабочих мест и активному восстановлению старых. Ралли подогреют и покупки по всему миру в «черную пятницу» и «киберпонедельник».

Российской валюте помогут и нефтяные цены, которые в декабре достигли максимальных значений с начала коронавирусного кризиса.

Коган считает, что в декабря доллар будет стоить 73-74,50 рубля, евро — 88-88,80 рубля.

Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в конце прошлой недели курс доллара рос на на 33,75 копейки, до 76,05 рубля. Евро дорожал на 62,25 копейки, до 90,87 рубля.

Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».

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