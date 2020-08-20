Экс-брокер Goldman Sachs Джим Крамер заявил, что курс доллара способен возобновить рост к основным мировым валютам. Об этом он рассказал в программе Mad Money на CNBC.

К такому выводу Крамер пришел, используя стратегию трейдера Ларри Вильямса и анализируя графики с индексом доллара.

«Курс доллара касается дна и готовится возобновить рост», — заявил Крамер.

По его мнению, на «возвращение» американской валюты указывает несколько факторов, в том числе соотношение индекса доллара и нефтяных цен, сезонность и индикатор TD Sequential (индикатор, показывающий завершение локальных трендов и определяющий момент затухания/разворота тренда).

Также Крамер отметил, что, согласно Вильямсу, индекс доллара начинает расти, когда корпорации, которые совершают сделки для обеспечения стабильной цены товара, занимают длинную позицию по доллару. Именно такая ситуация сложилась сейчас.

Как сообщал «Рамблер», вечером 19 августа на Московской бирже курс доллара падал на 2,25 копейки, до 73,14 рубля. Евро дешевел на 34,25 копейки, до 87,01 рубля.

Курс доллара онлайн можно узнать на «Рамблер/финансах».

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» объяснили, что российской валюте удалось укрепиться благодаря росту нефтяных цен.