Глава аналитиков банка «Зенит» Владимир Евстифеев заявил, что из-за геополитической напряженности и дешевой нефти курс доллара может взлететь до 78 рублей, а евро — до 91 рубля.

Как сообщал «Рамблер», 7 сентября на торгах Московской биржи евро рос на 80,75 копейки и впервые с февраля 2016-го ушел за 90 рублей. Курс доллара прибавил 68 копеек, до 76,11 рубля.

Эксперты объяснили обвал рубля новостями вокруг отравления политика Алексея Навального и грозящими России санкциями. К вечеру 7 сентября стало известно, что Навального вывели из комы, благодаря этому доллар подешевел до 75,77 рубля, евро — до 89,54 рубля.

Узнать текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах»

Ефстифеев считает, что такие результаты не окончательные и доллар с евро еще могут подскочить до 78 и 91 рубля соответственно. Он отметил, что нефтяные цены ушли с психологической отметки в 45 долларов за бочку к 42 долларам, из-за чего у российской валюты почти не осталось факторов поддержки.

Эксперт «БКС Брокер» Дмитрий Бабин также считает, что в ближайшие дни евро останется на уровне выше 90 рублей. По его прогнозу, если во внешней политике появится позитив, а нефть подорожает до 44-47 долларов, доллар упадет до 73 рублей, европейская валюта — до 86 рублей.