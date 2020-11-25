Курс доллара снова начал падать к основным валютам на торгах 25 ноября: прогресс в разработке вакцин от коронавируса и надежды на новые финансовые стимулы правительства США побудили игроков уходить из доллара в более рискованные активы. Об этом сообщает Reuters.

На торгах в Азии евро стоил 1,1903 доллара, что близко к двухнедельному минимуму. Британский фунт покупали за 1,3359 доллара, почти самый высокий уровень более чем за два месяца.

Американская валюта колебалась около двухмесячного минимума по отношению к австралийскому доллару и двухлетнего минимума — к новозеландскому доллару. Эти две валюты считаются барометрами склонности рынка к риску из-за их тесной связи с торговлей сырьевыми товарами.

Биткоин, криптовалюта, известная своей чрезвычайной волатильностью, также торговалась около исторического максимума (19 666 долларов в декабре 2017 года). Это стало еще одним признаком, что инвесторам становится все более комфортно занимать рискованные позиции.

Reuters отмечает, что падение доллара вероятно, продолжится, так как вакцина и грядущее избрание экс-председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на пост министра финансов США «снимают две большие неопределенности для инвесторов».

«Тенденция сместилась в пользу рискованных активов. Йеллен объединится с ФРС и поддержит экономику. Ставки в США еще долго будут оставаться низкими», — заявил Дзюнъити Исикава, старший валютный стратег IG Securities в Токио.

Заявления о том, что вакцина от COVID-19 может быть доступна до конца года, привели к резкому росту акций США до рекордного уровня и уменьшили привлекательность доллара в качестве валюты-убежища.

Аппетит к риску также улучшился после того, как администрация уходящего президента Дональда Трампа начала сотрудничать с командой Джо Байдена.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи вечером 24 ноября курс доллара упал на 39,75 копейки, до 75,78 рубля. Евро потерял 20 копеек и стоил 90 рублей. Нефть Brent подорожала на 3,43 процента — до 47,64 доллара за бочку.

Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».

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