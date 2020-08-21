Аналитик «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что в конце августа-начале сентября курс доллара может подняться до 75 рублей.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 20 августа курс доллара рос на 62,25 копейки, до 73,93 рубля, евро дорожал на 91,75 копейки, до 87,68 рубля.

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Специалисты «Интерфакс-ЦЭА» считают, что российская валюта ослабла из-за негатива на мировых рынках и дешевеющей нефти. На рынки негативно повлияли данные Федеральной резервной системы США о неопределенных перспективах американской экономики.

По мнению Бахтина, доллар к концу месяца подберется к отметке в 75 рублей, а евро будет стоить 88-89 рублей.

Аналитик прогнозирует, что удар по российской валюте нанесет возобновление спроса на импорт и выездного туризма, обвал нефтяных цен и падение спроса на облигации федерального займа со стороны иностранных инвесторов. Бахтин предупредил, что угрожает рублю и санкционная риторика со стороны США.