Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара может закрепиться на отметке в 73 рубля благодаря позитивным новостям.

Аналитик обратил внимания, что доллар подешевел до 76 рублей на фоне шумихи вокруг вакцин — на прошлой неделе все обсуждали Pfizer и российский препарат Sputnik V, на этой в Moderna заявили об очень высокой эффективности своей вакцины.

По мнению Купцикевича, если позитив продолжится, доллар ослабнет до 73 рублей к концу года. Эксперт считает, что именно биржи и валютные торги должны стать предвестниками возвращения к нормальной жизни.

Однако есть и негативный сценарий, при котором крупные игроки сконцентрируются на печальных перспективах экономики и низкой выручке компаний. В таком случае даже вакцина не исправит ситуацию, доллар превысит 80 рублей, а евро — 93 рубля.

Как сообщал «Рамблер», вечером 17 ноября на торгах Московской биржи курс доллара вырос на 16,25 копейки, до 76,3225 рубля. Евро подорожал на 43 копейки, до 90,6475 рубля.

Опрошенные «Интерфаксом» эксперты объяснили, что цены на нефть пошли вниз, у инвесторов пропал аппетит к риску, поэтому российская валюта подешевела.

Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».

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