Экономисты Михаил Хазин и Михаил Делягин выразили уверенность, что курс доллара к рублю обвалится, но падения евро к российской валюте ждать не стоит. Об этом они рассказали в интервью YouTube-каналу Metametrica.

«Тут возможно все что угодно. Никаких долгосрочных и даже среднесрочных прогнозов делать я не буду» — так Хазин прокомментировал будущее рубля.

Он сослался на своего знакомого, специалиста по финансовым спекуляциям Игорь Тощакова, который 27 лет прожил в Калифорнии и занимался «серьезными» спекуляциями.

«Он говорит: «Рубль вернется, зуб даю, курс — 45 относительно доллара», — рассказал Хазин.

Делягин возразил, что это «не столько рубль вернется, сколько доллар упадет»

«Условно, 55 рублей за евро ожидать не стоить», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», к вечеру 19 ноября курс доллара на Московской бирже вырос на 27,5 копейки, до 76,335 рубля. Евро набрал 18,25 копейки и стоил 90,365 рубля.

Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».

Аналитики объясняли ослабление российской валюты ухудшением ситуации на мировых рынках, связанным с подешевевшей нефтью.

Ранее нефтяные цены росли на четыре процента на новостях о вакцинах, но 19 ноября нефть Brent подешевела на 0,34 процента, до 44,19 доллара за бочку. На рынках опасаются, что ОПЕК+ может увеличить нефтедобычу в ближайшее время.

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