Эксперт «ФИНАМ» Анна Зайцева предупредила, что в конце октября курс доллара будет нестабилен.

Аналитик подчеркнула, что на российскую валюту продолжает негативно влиять ситуация с коронавирусом и слабые цены на нефть. Она обратила внимание, что нефть Brent за неделю несколько раз падала ниже 42 долларов за бочку, вслед за этим слабел и рубль.

При этом, по мнению Зайцевой, санкции, введенные Евросоюзом из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, не повлияли на положение рубля. Обвала не произошло, так как санкционная угроза уже давно была заложена в котировках, а сами санкции оказались персональными, а не экономическими.

Кроме того, рубль продолжают поддерживать валютные вмешательства Центробанка и Минфина.

Зайцева предупредила, что до объявления победителя выборов президента США, которые состоятся 3 ноября, курс рубля к доллару будет нестабильным. В ближайшую неделю, по ее прогнозу, доллар будет стоит 77-78,80 рублей, а евро — 90,50-92,40 рублей.

Как сообщал «Рамблер», на закрытии торгов в конце прошлой недели курс доллара падал на 23,5 копейки, до 77,84 рубля. Евро терял 19 копеек и опускался до 91,24 рубля.

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Аналитики связывали укрепление рубля с позитивными новостями о вакцинах и росте розничных продаж в США.