Опрошенные «Российской газетой» эксперты считают, что в сентябре при отсутствии внешних шоков курс доллара не поднимется выше 74 рублей. По их мнению, изменить ситуацию на рынках в худшую сторону могут события в Белоруссии.

Глава аналитиков банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что к концу III квартала доллар будет стоить около 73 рублей. Он заявил, что американская валюта сейчас выглядит достаточно слабой, поэтому рублю больше грозит падение к евро.

Ставки на новости: На Московской бирже до 28 августа пройдет хотя бы одна сделка с долларом по 80 рублей или дороже

По мнению Евстифеева, негативно на российскую валюту может повлиять замедление восстановления экономик. В этом случае интерес инвесторов к сырьевым странам упадет. Также аналитик предупредил, что нефтяные цены до сих пор находятся под давлением.

Помочь рублю, по его словам, способны новые меры поддержки экономики, которые готовятся принять в США. Денежные вливания американцев отправятся на развивающиеся рынки благодаря привлекательной доходности.

Евстифеев считает, что российскую валюту также могут ослабить выборы президента США и перевес голосов за кандидата-демократа.

Глава «БСПБ Капитал» Дмитрий Шагардин считает, что на рубль могут негативно повлиять как американские выборы, так и события в Белоруссии. Он считает, что в ноябре доллар будет стоить 72-74 рубля.

Как сообщал «Рамблер», 18 августа курс доллара на Московской бирже немного снижался — на 11,5 копейки, до 73,62 рубля, а евро дешевел на одну копейку, до 87,48 рубля.

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