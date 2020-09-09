Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский заявил, что резко подскочивший до ста рублей курс доллара или евро — это не так страшно, как постепенное ослабление рубля. Об этом пишет «Российская газета».

Капустянский объяснил, что после резких обвалов обычно начинается постепенное и длительное укрепление российской валюты.

Аналитик подчеркнул, что в случае медленного ослабления рубля будет расти инфляции, а реальный уровень доходов — падать.

По мнению Капустянского, в ближайшее время доллар закрепится на отметке в 76 рублей, а к концу месяца — в 78 рублей.

Эксперт отметил, что пока рубль подводит подешевевшая нефть, но скоро она может вернуться к росту. Также на курсы способна повлиять публикация 9 сентября статистики по ВВП России за второй квартал (прогнозируется падение на 8,5 процента).

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 сентября на Московской бирже курс доллара рос на 69 копеек, до 76,46 рубля. Евро дорожал до 90,13 рубля (плюс 62,75 копейки). На этой неделе евро начал превышать 90 рублей впервые с февраля 2016-го.

Проверить текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах»