Опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что курс доллара при новом президенте США Джо Байдене продолжит падение. По их мнению, демократы изменят экономическую политику страны.

Сейчас индекс DXY, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют (евро, иена, фунт стерлингов, шведская крона, швейцарский франк и канадский доллар), находится на минимальной отметке с сентября.

В Citi Private Bank уверены, что Байден не будет заниматься тарифной войной и отменит некоторые пошлины для Китая и Евросоюза. Это нанесет удар по доллару.

Кроме того, демократы планируют одобрить новый пакет помощи американской экономике на фоне пандемии: около трех триллионов долларов в начале 2021 года. Из-за этого дефицит бюджета и внешние заимствования США вырастут, а доллар ослабнет.

Аналитики Goldman Sachs считают, что к концу 2023 года американская валюта обесценится как минимум на 15 процентов. Эксперты считают, что доллар до сих пор переоценен, поэтому DXY в течение нескольких лет достигнет минимального уровня с конца 2014 года.

Эксперты отметили, что ослабление доллара было выгодно проигравшему президенту Дональду Трампу и будет выгодно Байдену. Слабая нацвалюта снижает стоимость товаров и услуг американских компаний за рубежом.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи в конце прошлой недели курс доллара рос на 24,25 копейки, до 77,6125 рубля. Евро подорожал на 48,5 копейки и добрался до 91,745 рубля. Российская валюта теряла позиции на фоне падения нефтяных цен.

Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».

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