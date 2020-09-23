Глава Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что курс доллара должен оставаться в коридоре 60-65 рублей, чтобы российская экономика не пострадала. Об этом сообщает ИА REGNUM.

По мнению эксперта, если Центробанк не сможет удержать курс и вернуть его к 65 рублям, экономика страны снова «сожмется».

Зубец предупредил, что в случае дальнейшего укрепления доллара импорт и вся продукция, содержащая импортные комплектующие, подорожают. В итоге спрос в стране упадет и люди перейдут от потребления к экономии.

Эксперт подчеркнул, что сфера торговли очень важна для России: это второй сектор экономики по числу работников после промышленности.

Как сообщал «Рамблер», вечером 22 сентября на Мосбирже курс доллара рос на 4,25 копейки, до 76,17 рубля. Евро потерял 44,5 копейки и оказался на отметке в 89,15 рубля.

Позиции рубля улучшились благодаря дорожающей нефти. Бочка Brent выросла в цене на 0,58 процента, до 41,68 доллара. Доллар немного растет ко всем валютам на фоне выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед политиками.

Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».