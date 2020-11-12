Аналитики Citi Private Bank заявили, что приход к власти в США Джо Байдена «уронит» курс доллара, так как благодаря политике демократов из глобальной экономики уйдет часть неопределенности.

Эксперты обратили внимание, что еще до объявления победы Байдена, после появления прогнозов в его пользу, доллар начал резко падать, а азиатские валюты укрепились.

По мнению аналитиков, при Байдене США вернутся к традиционному управлению: в центре политики снова окажется создание альянсов, а переговоры, основанные на «тарифных угрозах», больше проводиться не будут.

В Citi Private Bank уверены, что это пойдет на пользу развивающимся странам и их валютам.

По расчетам JPMorgan, евро в 2021 году вырастет до 1,25 против доллара.

Экономист ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил «Известиям», что до Нового года российская валюта будет стоить 76–80 рублей за доллар и 89–93 за евро. Он предупредил, что на рубль может негативно повлиять решение Байдена ввести очередные санкции.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи 11 ноября курс доллара рос на 42 копейки, до 76,97 рубля. Евро терял 22,75 копейки и стоил 90,1725 рубля.

Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».

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