Размещение на курортах России подорожает на 8-20%. Об этом генеральный директор туристического оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил «Коммерсанту».

27 марта, как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение. 1 августа власти России начали возобновлять авиасообщение с другими странами. Несмотря на это, согласно подсчетам сервиса Travelata.ru, спрос на отдых на российских курортах остался повышенным — объем бронирований на осень превышает значение 2019 года на 80%.

Россиянка сравнила цены на отдыхе в Абхазии и Сочи

По словам Ромашкина, спрос на осенние туры по России начал активно расти в сентябре, потому что многие граждане перестали опасаться введения новых ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно его прогнозу, в результате роста спроса стоимость размещения на российских курортах вырастет на 8-10% по сравнению с осенью 2019-го, а в высоком ценовом сегменте — примерно на 20%.

Согласно подсчетам Travelata.ru, продажи туров в Турцию, самое популярное осеннее направление, ниже прошлогодних на 30%. Исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин связывает это с отсутствием чартерных рейсов и ограниченностью регулярного авиасообщения и отмечает подорожание туров на этом фоне в полтора-два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.