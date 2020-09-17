Пассажиры авиакомпании S7 пожаловались на сэндвич, выданный во время полета.

Как сообщает издание «Подъем», один из пассажиров опубликовал в соцсетях фото нестандартной порции бортового питания — сэндвича с половинкой кружка огурца и крошечным кусочком курицы, которая «спряталась под огурцом».

В пресс-службе авиакомпании заявили агентству «Москва», что и сами были «неприятно удивлены» размером курицы в сэндвиче и разделяют негодование пассажира.

«Мы уже начали проверку по данному случаю с цехом бортового питания. Надеемся, что больше такого не повторится», — отметили в S7.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт по безопасности пищевых продуктов британской авиакомпании назвал продукты, которые лучше не есть на борту самолета. В список попали молочные продукты, мясные деликатесы, в том числе сэндвичи с мясом, рис и лед для напитков.