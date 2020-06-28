Курдские вооруженные формирования пешмерга заявили, что Турция создает военные базы на севере Ирака, сообщает телеканал Al-Arabiya.

«Турецкие войска вторгаются на север Ирака и создают военные базы», — приводит телеканал заявление пешмерга.

В заявлении говорится, что турецкие войска продвинулись приблизительно на 20-40 километров на севере Ирака.

«Турецкое вторжение — грубое нарушение суверенитета Ирака», — отмечается в заявлении.

Ранее министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции «Коготь тигра» против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин. МИД Ирака дважды вручил ноту протеста послу Турции в связи с очередной операцией турецких ВВС на севере Ирака.

По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около одной тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.