Когда Ксюша Бородина впервые рассказала и показала своего нового возлюбленного Курбана Омарова, многие порадовались за девушку. Именно он спас её от грусти после расставания с бывшим участником «Дома-2» Михаилом Терёхиным. В целом Курбан у зрителей отождествлялся с героем и защитником, который достоин сердца красивой ведущей популярного проекта. Совсем скоро после начала отношений пара сыграла свадьбу, а потом у них родилась дочь Теона.



Но счастье Ксюши длилось не долго. Через три года после свадьбы Бородина шокировала всех новостью о разводе, потому что Курбана заподозрили в многочисленных изменах и предательствах своей семьи. В тот раз развод так и не состоялся, супруги смогли сохранить свой брак, потому что Омаров доказал на полиграфе, что был верен супруге.



После этого случая Ксюша перестала выставлять счастливые фото с Омаровым. Очевидцы утверждают, что уже давно Ксюша с Курбаном холодно относятся друг к другу, выясняют отношения, ругаются на публике, в ресторанах и кафе могут разговаривать между собой на повышенных тонах, употребляя оскорбления и ненормативную лексику. А вчера в сети появилась информация, что уже давно Курбан встречается с моделью из Сербии Сорайей Вучелич, которой подарил кольцо и сделал предложение руки и сердца.