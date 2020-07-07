Годовой отчет главы Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина в Госдуме уложился в 10 минут. Он был одновременно емким и вполне содержательным. Кудрин озвучил несколько важных цифр, сообщив, например, что в прошлом году ведомство выявило нарушений при использовании бюджетных средств на 884,6 млрд рублей. А вот прения по докладу произвели странное впечатление. Некоторые депутаты, апеллируя к председателю палаты, словно забывали, что Кудрин руководит лишь органом финансового контроля, а не антикоррупционной структурой с безграничными полномочиями.

фото: duma.gov.ru

Проведя в 2019 году 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, СП выявила 4443 нарушения, сообщил Кудрин. В денежном выражении (884,6 млрд рублей) сумма превысила показатель 2018 года на 14,5%. При этом большинство случаев связано с неправильным ведением бухучета и некорректным составлением иной финансовой отчетности, 27% — нарушения при госзакупках и закупках юрлицами, около 25% — нарушения при формировании и исполнении бюджета. К дисциплинарной ответственности в прошлом году привлечены 436 должностных лиц (из них 23 уволены), в 2018 году — 492. В последнее время контрольное ведомство, по словам Кудрина, сосредоточилось на выявлении системных проблем в бюджетной сфере. То есть СП старается уже не «цепляться» за каждые 100 тысяч рублей, неправильно зафиксированных в бухотчетности.

Прямой критики в адрес Счетной палаты и персонально Кудрина было немного. В целом прения по докладу носили спокойный характер. Лейтмотивом ряда выступлений была неоригинальная мысль: «чиновники на местах вольно расходуют деньги». Но пару раз парламентарии взрывали ситуацию. Так, член думской фракции КПРФ Николай Коломейцев укорил СП в недостаточно пристальном внимании к работе госкорпораций. По его словам, «депутат не имеет права делать запрос по госкорпорациям, Счетная палата стесняется». В результате дивиденды, зарплаты, прибыли госкорпораций растут, а на рост экономики это никак не влияет. «Кто-то, получая бесплатные бюджетные ссуды, самообогащается, а государство страдает», — отметил депутат.

Как всегда, зажег по полной лидер ЛДПР Владимир Жириновский. С одной стороны, он отдал должное СП, с другой — обрушился на систему нецелевого освоения средств, сложившуюся в регионах: «Хорошо считаете, но не можете перекрыть каналы воровства». Напомнив о брежневской эпохе и всевластной партноменклатуре, Жириновский заявил, что сегодня на местах ровно та же смычка, которую Счетная палата не пробьет: «Родственники опять везде на ключевых постах, всё по блату». Тут, ясное дело, нужны жесткие шаги в духе политики Ивана Грозного, Петра Первого и Сталина. Свое выступление Владимир Вольфович завершил риторическим вопросом: «Почему у нас по всей стране делают ремонт зданий, а не строят новые? Ведь легче снести развалюху, которой сто лет».

Сложилось мнение, что Счетная палата — чуть ли не главный борец с хищениями. Но ее задача — выявлять бюджетные нарушения и делать представление в прокуратуру, в МВД, в правительство. Поэтому Жириновский здесь не прав, рассуждает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По словам собеседника «», вопрос стоит адресовать скорее правоохранительным органам, которые получают от СП соответствующую информацию. Если же в целом рассматривать ситуацию с нецелевым расходованием бюджетных денег в России, то она постепенно улучшается. Понимая, что контролирующие органы не дремлют, чиновники становятся более аккуратными с точки зрения финансовой дисциплины. А вот в плане аудита эффективности («деньги на ветер») той же Счетной палате еще многое предстоит сделать. Такой аудит — значительно более сложная задача, требующая иной квалификации исполнителей.

— Похоже, депутаты сами не вполне понимают, чего хотят: или побольше нарушений выявлять, или побольше их предотвращать, — говорит заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. На ее взгляд, Кудрин действует грамотно, в рамках своих полномочий и компетенций. Важно, чтобы Счетная палата не занималась «мелочовкой» типа проверки правильности ведения бухгалтерского учета в каждом отдельном ведомстве. СП должна сосредоточиться на предотвращении нарушений в сфере госзакупок. Мильчакова напоминает, что Кудрин был вице-премьером и министром финансов, он активно продвигал идею перевода бухгалтерского учета всех российских юрлиц на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Если бы правительство сегодня вернулось к этой идее, это освободило бы СП от функций избыточного мелкого администрирования.