Российские банки в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой капитала и необходимостью докапитализации. Об этом в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Объем недосозданных резервов сравнялся с величиной избыточного капитала в банковской сфере. Это не критический момент, но этот риск растет. Мы должны понимать, что после смягчения регуляторных требований придется выходить из этой зоны и давать реальные оценки тем рискам, которые есть у кредитного портфеля, и тем самым банки могут встретиться с нехваткой капитала и потребуется докапитализация банков, или санация, или ликвидация», — сказал Кудрин.