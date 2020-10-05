Падение ВВП РФ по итогам 2020 года может составить в пределах 4-5%, а прогноз ВВП на следующий год будет скорректирован в худшую сторону. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.

«Бюджет основывается на макропрогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост. Должен сказать, что прогноз не учитывает второй волны COVID, которая, по сути, к сожалению, началась. И тем самым падение ВВП этого года все-таки, наверное, будет больше, чем по официальному прогнозу, где-то от 4% до 5%. Сейчас точных оценок еще не сделано, но понятно что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз на 2021 год. Наверное, потому что зима и первый квартал будут сложными по-прежнему для экономического роста. И показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы», — сказал глава ведомства.