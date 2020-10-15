Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил в защиту оборонных расходов, заявив, что считает оптимальным их уровень в 2,8-2,9% ВВП, тогда как проектом бюджета предполагается сократить их до 2,5% ВВП в 2023 году.

«Доля на национальную оборону — планируется снижение с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году. Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение», — сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету.

«Когда в начале 2010-х годов предлагали повысить до 3,4%, оно повысилось до 3,4%. Я тогда говорил, что это очень серьезная нагрузка на экономику, бюджетную систему. Потому что это сдерживает развитие других направлений, но я всегда говорил, что 2,8-2,9% — это оптимальный уровень для нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону», — продолжил экс-глава Минфина.

«Сейчас у нас уходит 2,5% ВВП — в этом смысле здесь нужно обратить на это внимание», — добавил он.