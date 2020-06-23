Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подверг в своем Twitter осторожной критике решение президента Владимира Путина изменить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год. Она увеличится с 13 до 15%.

«Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране», — отметил Кудрин. Он считает, что плоская шкала сильно помогла в нулевые годы. Предложенная же Путиным корректировка является «аккуратной».

Ожидаемые от изменения НДФЛ 60 млрд рублей в масштабах страны – это небольшие средства, считает Кудрин. В целом это первый эффективный селективный налог с определенной целью. От себя добавим – Путин подчеркнул, что полученные от повышения НДФЛ средства пойдут на помощь больным детям.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отреагировал на произошедшее более позитивно. Он рассказал ТАСС, что прогрессивное налогообложение может быть эффективным инструментом социальной политики. И с его помощью можно даже стимулировать рост деторождения. Титов считает, что если снизить ставку соцвзносов для предпринимателей, то потом можно сделать шакалу НДФЛ прогрессивной, и это пойдет на пользу.