Резкое повышение акциза на сигареты увеличит риск ввоза в Россию контрафактной и контрабандной продукции, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Вот к этому отношусь весьма сдержанно, скорее, негативно. Не говоря уже о том, что в 2018 году правительство пообещало президенту не повышать налоги в течение шести лет. И касалось это всех налогов без исключения. Что касается акцизов, их можно каждый год повышать на уровень инфляции. Это допустимо. Но не на двадцать процентов, как сейчас на сигареты. Есть риски увеличения контрафакта и контрабанды, опять станет выгодно ввозить сюда «серую» продукцию. А у нас граница весьма прозрачная, особенно со странами ЕврАзЭС, где производят товар с меньшими акцизами», — цитирует ТАСС Кудрина.

По его словам, прогнозы правительства по росту экономики России в 2020-2023 гг. слишком оптимистичны и не учитывают вторую волну коронавируса.

«На мой взгляд, правительство слишком оптимистично оценивает ближайшие перспективы. Оно считает, что после падения этого года экономический рост в 2021-м составит более трех процентов. Но в прогноз не заложена вторая волна COVID-19, которая, увы, уже началась. Высока вероятность, что и этот год будет закрыт с более низкими показателями, и в первом квартале 2021-го экономике России придется столкнуться с определенными трудностями. ВВП может снизиться сильнее», — сказал Кудрин.

«В кризисном 2020 году падение валового внутреннего продукта составит, по последним оценкам Минэкономразвития, около четырех процентов. Думаю, падение будет больше — от 4% до 5% и выше», — добавил он.

«И в 2022-2023 годах вряд ли выйдем на цифру роста более 2,5%. Чтобы экономика поднималась быстрее, должно быть другое соотношение факторов, того, что называют структурными сдвигами», — добавил он.

Кудрин не исключил также, что потери для малого и среднего бизнеса от ограничений будут сильнее, чем предполагало правительство.

«Я вижу конкретные факторы. При прогнозе трудно учесть их все, тем не менее… Полагаю, мы еще не досчитали последствия по малому и среднему бизнесу. Вероятно, потери будут выше, чем оценивает правительство», — сказал Кудрин.

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития России, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо 5%. Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%.

Напомним, 23 сентября Госдума повысила акцизы на сигареты на 20% в 2021 году.