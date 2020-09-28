В результате последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может сократиться на 4—5%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«По моему прогнозу, падение будет больше 4%, может быть, даже почти 5%. Но точно где-то между 4 и 5%», — подчеркнул Кудрин.

Тем не менее, по его словам, в настоящий момент «ситуация в экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии».

«На тот момент мы ожидали снижения ВВП на 8% по итогам года. Это было связано с тем, что Россия переживала и шок пандемии, остановки предприятий в ряде регионов, и шок низких цен на нефть», — отметил Кудрин.

Впрочем, после возобновления сделки ОПЕК+ стоимость нефти вышла на комфортный для российской экономики уровень и восстановилась до $40 за баррель.

«Это намного лучше, чем та цена, к которой мы готовились. Мы думали, что она будет ниже $30, а $40 — это уже неплохо, и, скорее всего, до конца года значение не опустится ниже этого уровня», — добавил глава Счётной палаты.

Ранее в Минэкономразвития России подготовили обзор «Картина деловой активности», в котором говорится, что спад ВВП страны в августе замедлился до 4,3% в годовом выражении.