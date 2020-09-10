Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал вторую победу подряд над «Нью-Йорк Айлендерс» в полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вторая встреча команд в Эдмонтоне при пустых трибунах завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тампы», в составе которой победную шайбу за 8 секунд до конца основного времени забросил россиянин Никита Кучеров.

Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 27 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов совершил 19 сейвов.

Nikita Kucherov (@86Kucherov). GWG. Are you kidding!? #StanleyCup pic.twitter.com/oswk53w4jh — NHL (@NHL) September 10, 2020

В активе Кучерова теперь 22 (6+16) очка по системе гол плюс пас в текущем плей-офф и 83 (35+48) балла в 80 играх Кубка Стэнли в карьере.

Он повторил достижение Павла Буре (35 шайб) и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян. Первое место там занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (69 шайб).

Coop LOVES it! #StanleyCup pic.twitter.com/Q0kmQTiVBa — NHL (@NHL) September 10, 2020

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Молний». Следующий матч команды проведут 12 сентября.