В Торонто хоккеисты «Тампы» одолели «Бостон» со счетом 3:1 в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. В составе победителей шайбы забросили Ондржей Палат (9′, 33′) и Виктор Хедман (39′), у проигравших отличился Джейк Дебраск (48′).

Нападающий Никита Кучеров сделал две результативные передачи. В активе российского форварда уже 16 (4 шайбы + 12 передач) очков в нынешнем плей-офф.

Сейчас Никита делит второе место в списке бомбардиров Кубка Стэнли с одноклубником Брейденом Пойнтом (6+10) и Элиасоном Петтерссоном (5+11) из «Ванкувера». Лидирует в данной категории Натан Маккиннон из «Колорадо» (7+13).

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев завершил матч против «Бостона» с показателем полезности «+1», а голкипер команды Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков. Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Тампы», следующий матч команды проведут 1 сентября.