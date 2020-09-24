«Тампа» победила «Даллас» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 5:2.

В составе «Лайтнинг» отличились россиянин Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Брэйден Пойнт и Ондржей Палат. У проигравших шайбы забросили Джейсон Дикинсон и Миро Хейсканен.

Кучеров добавил к голу результативную передачу и продолжает удерживать первую строчку среди лучших бомбардиров текущего плей-офф — 30 (7 голов + 23 передачи) очков. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 22 сейва и повторил рекорд лиги по числу побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли — 16.

Никита превзошел достижение Евгения Малкина в сезоне-2008/09 в составе «Питтсбурга» (22 голевые передачи) и вышел на 4-е место среди россиян по набранным очкам в одном сезоне плей-офф (30). Впереди Павел Буре (31), Евгений Кузнецов (32) и Евгений Малкин (36).

Setup = 🔥.

Finish = 🔥. Great stuff from Nikita Kucherov (@86Kucherov) and Brayden Point. #StanleyCup 🇺🇸: https://t.co/Nc7hSYTRXa @NHLonNBCSports

🇨🇦: https://t.co/TMEDbQYuFy @Sportsnet pic.twitter.com/KrMxPD7JnS — NHL (@NHL) September 24, 2020

Для отечественных легионеров «Далласа» матч выдался крайне неудачным. Нападающий Александр Радулов провел на площадке 14 минут 49 секунд пока в середине третьего периода не врезался головой в борт в результате силового приема. Форвард Денис Гурьянов на том же игровом отрезке отправился в раздевалку после попадания шайбы в лицо во время пребывания на скамейке запасных. Голкипер команды Антон Худобин был заменен после второго периода за пять пропущенных шайб.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Тампы». Следующая игра состоится в пятницу.