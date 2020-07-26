В субботу, 25 июля, «Зенит» сделал «золотой дубль», выиграв в финале Кубка России у «Химок». Во время церемонии награждения капитан санкт-петербургского клуба уронил и разбил трофей. Такое с хрустальным кубком не в первый раз. «» вспоминает, как часто доставалось российскому трофею.

«Зенит» в субботу, 25 июля, в четвертый раз завоевал Кубок России, обыграв в финале «Химки» на арене в Екатеринбурге. У клуба из Санкт-Петербурга в этом сезоне «золотой дубль», ранее они уже стали чемпионами России. Но к чемпионскому трофею нового образца (в этом сезоне РПЛ представила обновленный кубок, сделанный уже не из хрусталя, как предыдущий, а из латуни, никеля и с золотым напылением внутри) его обладатели отнеслись куда бережнее. Завоеванный же в Екатеринбурге разбили вдребезги.

Уронил его прямо на поле капитан команды Бранислав Иванович, верхняя часть разлетелась на осколки. Такое с трофеем происходит не впервые. Случались аварии и по вине «Зенита».

В 2007 году сосуд треснул, когда в него налили шампанского. Победителем тогда стал «Локомотив» под руководством Анатолия Бышовца, в финале они обыграли «Москву». Вину за повреждение трофея взял на себя Дмитрий Лоськов. «Виноват. Налили шампанского, я его поставил, и он треснул», — признавался тогда капитан «Локо». Случилось это во время празднования в раздевалке, и с кубком, изготовленным в 2001 году, такое произошло впервые.

До 2001 года кубок был серебряным, и после победы «Локо» в 2000 году остался на почетном месте в Баковке. Хрустальный же кубок стоимостью около 100 тысяч долларов до 2007 года оставался целым и невредимым. Починкой кубка железнодорожники занялись сами, отправив в Гусь-Хрустальный, где он и был изготовлен, и спустя два месяца вернули его обновленным.

Но через три года, когда победу праздновал уже «Зенит», обыгравший в финале «Сибирь», снова случился казус. Не сразу стало понятно, когда и как это произошло, потому что до момента, когда трофей привезли в Санкт-Петербург, он был совершенно целым. В итоге «раскололся» Владислав Радимов: оказывается, основание от чаши отлетело, когда Роман Широков во время празднования передавал его в руки Вячеславу Малафееву. Реставрировать его за свой счет пришлось «Зениту», изготовители тогда склеили изделие по шву, зачистив место скола. Но ремонта хватило ровно на год…

В 2011 году Кубок России выиграл ЦСКА, и когда журналисты зашли в раздевалку победителей, то увидели братьев Березуцких, держащих каждый по половинке хрустального сосуда. Главные шутники армейцев Василий и Алексей тут же «перевели стрелки» на чешского легионера Томаша Нецида. И хотя он отшучивался — мол, подставили меня, — в историю так и попал, как человек, в очередной раз повредивший чашу.

Кубок снова починили, причем, как сообщалось тогда, бесплатно, вернули ЦСКА, но предупредили: у трофея такая конструкция, что ломать его будут и дальше. Изделие можно было бы укрепить, но тогда, как объясняли в 2011 году изготовители, кардинально изменится и дизайн. А его в РФС считают очень удачным. На этот раз хрустальный кубок пострадал уже серьезно, разлетевшись на осколки.

Президент РФС Александр Дюков допустил, что в ближайшие сезоны дизайн кубка может измениться. Но для этого надо подождать, когда один из клубов заберет его на вечное хранение после пяти побед. Ближе всех к этому сейчас как раз «Зенит» — у них четыре победы в финале.