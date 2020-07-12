Российский пилот "Формулы 1" Даниил Квят во второй раз отказался встать на одно колено в знак солидарности с протестующими чернокожими гражданами в разных странах.

В предыдущий раз гонщик отказался принимать участие во флэшмобе, устроенном 5 июля перед заездом на Гран-при Австрии. Россиянин заявил, что не считает возможным для себя участие в подобной акции, так как готов преклонить колени только "перед родиной, флагом или Богом". Проигнорировали коленопреклонение также Антонио Джовинацци Карлос Сайнс, Кими Райкконен, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

Перед гонкой Гран-при Штирии 12 июля Квят снова отказался участвовать в акции.

Low-res shot of the drivers taking a knee. Got shown for 8 seconds on the world feed. pic.twitter.com/7KQQ7N3ryr — Luke Smith (@LukeSmithF1) July 12, 2020

По итогам заезда Квят занял 10-е место, первым пришел Льюис Хэмилтон.