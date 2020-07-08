Преклонение колена в рамках акции против расизма противоречит менталитету российского пилота «Формулы-1» Даниила Квята, но при этом гонщик поддерживает борьбу с расизмом.

Перед стартом заезда первого этапа «Формулы-1» в Австрии 5 июля прошла акция протеста против расизма, в рамках которой пилоты встали на одно колено. При этом некоторые гонщики, включая Квята, остались стоять.

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«Когда предложили встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это немного против моего русского менталитета, когда встают на колено перед родиной, флагом, богом. Все гонщики едины в борьбе против расизма, мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью End Racism», — сказал Квят в эфире Первого канала.

Среди тех, кто решил не вставать на колено, оказались Квят, испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс — младший, пилоты «Альфа Ромео» финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер.

End Racism. One cause. One commitment. As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Акция пилотов прошла в рамках движения «Жизни черных важны», которое оказалось в центре внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими в городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, после которого Флойд умер в больнице.