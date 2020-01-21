Двухкомнатную квартиру в Москве, которая ранее принадлежала актеру Владимиру Зельдину, унаследовал сводный брат его супруги, сообщает Stahit. Мужчина за право обладать жильем боролся с внучатым племянником артиста.

Владимир Зельдин скончался в 2016 году на 102 году жизни. Отмечается, что актер при жизни не составил завещания, поэтому квартира сперва отошла его супруге Иветте Капраловой. Актриса в свою очередь завещала апартаменты своему сводному брату Владимиру Боярскому. После того, как артистка скончалась, объявился еще один наследник имущества Зельдина — его внучатый племянник Игорь Зельдин. Он уверяет, что его прадедушка был родным братом киноартисту.

Зельдин обратился к юристам и якобы доказал родство со знаменитым актером, но в наследство тем не менее все равно вступил Боярский.

«Шесть месяцев поднимал архивы в Тамбове, откуда родом Владимир Михайлович. Однако для полной картины не хватало свидетельства смерти Владимира Михайловича. Оно на руках у Боярского, с которым мы не общаемся. Поэтому отступил, и он стал единственным обладателем квартиры», — цитирует издание слова Зельдина.

Впрочем, мужчина не оставляет надежд получить заветную недвижимость и планирует оспорить право на наследство в суде. При этом Зельдин уверяет, что доля в квартире артиста ему необходима, чтобы создать музей, посвященный знаменитому актеру.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лариса Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!» заявила, что уже составила завещание. Актриса отметила, что нажитое трудом имущество: квартиру в Москве и дом в Болгарии — она поделит между своими детьми поровну.

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