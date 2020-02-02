По мнению специалистов китайского Университета науки и технологий, очень часто люди при принятии решения в состоянии неопределенности надеются на успех и именно в этом кроется их ошибка.

Ученые из китайского Университета науки и технологий нашли объяснение, почему люди совершают подчас глупые и нелогичные поступки. Как ни странно, но в исследовании в области психологии и алгоритмов поведения человека специалисты использовали законы квантовой механики, к слову, всегда безошибочно работавшие при объяснении причин многих физических явлений.

За основу своих исследований эксперты взяли метод кнута и пряника, именуемый в науке классическим подкрепляющим обучением.

«Классическое подкрепляющее обучение широко применяется в нейробиологии и психологии. Но квантовое подкрепляющее обучение, показывающее превосходную производительность в компьютерном моделировании, никогда не было эмпирически проверено на человеческом процессе принятия решений», — приводит журнал Nature заявление ученых.

Специалисты, подчинив алгоритм принятия решений законам квантовой механики, пришли к выводу, что человек, стоящий перед выбором, обязательно сталкивается с неопределенностью. То есть он не способен до конца просчитать результат своего решения и выбирает путь, который, по его мнению, приведет к успеху.

Получается, что человек при принятии решения в состоянии неопределенности отталкивается от возможной награды («пряника»), а не наказания («кнута»), и в этом заключается ошибка.

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