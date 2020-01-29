Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова провела встречу с руководителем Детского музыкального театра юного актера Александром Федоровым и обсудила тему развития детского театрального искусства, сообщается на сайте омбудсмена.

На встрече Федоров рассказал, что в Москве строят новое здание Детского музыкального театра, который может стать центром театрального творчества для детей и площадкой для проведения фестивалей международного уровня.

В свою очередь Кузнецова предложила на базе нового здания создать методический центр для педагогов, руководителей и сотрудников детских театральных коллективов России. Она также отметила, что школа и театр должны взаимодействовать.

«Важно, чтобы театр пришел в школу, а школа — в театр. Это позволит разнообразить внеурочное дополнительное образование, будет способствовать развитию театральных студий, а самое главное — это обогатит наших детей», — приводятся слова детского омбудсмена на сайте.

Кроме того, Кузнецова предложила Федорову войти в экспертный совет при омбудсмене, чтобы заниматься развитием детского позитивного контента.

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