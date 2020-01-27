Журналист Александр Невзоров напомнил в своем инстаграме, что скорбел об уходе протоиерея Всеволода Чаплина еще в 2015 году.

В 2009-2015 годах Всеволод Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви Московского патриархата и общества, а с 2016-го — настоятелем храма Смоленской иконы Божией матери у Никитских ворот в Москве.

Вчера, как сообщал «Рамблер», протоиерей скончался перед этим храмом на 52-м году жизни. Предварительной причиной смерти священника была названа внезапная остановка сердца.

Ночью Александр Невзоров в своем инстаграме выразил соболезнования в связи с кончиной Всеволода Чаплина. В сторис журналист опубликовал скриншот новости от 24 декабря 2015 года, в которой приведены его слова об уходе протоиерея с поста главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ и общества.

«Я действительно в скорби, очень переживаю, кутаюсь в черные траурные тряпки», — заявил он тогда, следом назвав Чаплина яркой фигурой, злобным, опасным, неглупым и говорливым противником и обвинив в том, что тот дискредитировал православие.

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