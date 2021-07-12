Физика – сложный предмет. Чтобы успешно сдать ЕГЭ, одних школьных знаний мало. Необходима дополнительная подготовка: можно заниматься самостоятельно и посещать специальные курсы. Такой подход считается самым верным. Только тогда можно надеяться на получение высокого балла.

Эффективная методика

Что требуется для успешной сдачи экзамена? К подготовке следует приступить заранее. Не стоит оставлять все на последний момент. Лучше всего это начинать за 2 года. Все это время следует использовать продуктивно.

Можно записаться на специальные курсы тут. Канадская методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ поможет в этом вопросе. Это обучение в паре, где в группе находится 1-2 ученика. Уроки проходят в онлайн режиме или около дома. Опытные педагоги помогут со всеми сложностями. К тому же предлагается доступная цена – всего от 187 руб. в час.

Полезные рекомендации

Во многих заданиях есть странные формулировки. Поэтому следует внимательно их читать. А еще лучше сделать мысленный пересказ условий задачи. Также требуется знать определения основных терминов.

Для решения заданий по динамике нужен рисунок. Качественный чертеж позволит получить верный ответ. Изображение позволяет представить все силы и их направления, что позволяет учесть все важные моменты.

При подготовке к экзаменам следует пользоваться справочными материалами. Они помогают вспоминать забытые формулы, термины и константы. А это значит, что задачи будут решаться намного эффективнее.

Для выполнения заданий по физике требуется знать математику. Поэтому требуется повторить тригонометрию, производные, дроби, решения уравнений. Без основных математических знаний не получится решать задачи.

Во время подготовки к экзамену нужно отработать задания 1 части. Желательно научиться выполнять их как можно быстрее. Это предоставит больше времени на остальные части экзамена.

Задачи по физике следует решать так, как удобно. Это позволит сконцентрироваться на задании, быстро найти подход к решению. Конечно, можно пользоваться специальными приемами, которым обучают педагоги. Но важно помнить и о собственном подходе.